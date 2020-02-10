台商吳承霖涉嫌主導史上最大地下匯兌124億89萬餘元，10日首次開庭，他坦承做地下匯兌，但否認涉及洗錢、組織犯罪，辯稱幾乎所有台商都需要用地下匯兌，而在他岳母住處被查獲的2.399億餘元是經商及賣大陸不動產所得，非不法所得。

嘉義地檢署去年查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人，涉集團性做兩岸地下匯兌，2年匯兌總金額約124億89萬餘元，依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴吳、陳及5名涉案成員共7人，另一主嫌黃文鴻在逃，10日嘉義地院開程序庭，7人由10名律師陪同出庭。

審判長李秋瑩針對地下匯兌的運作方式、手法、分工、金流、各人經手金額、犯罪事實、犯罪條文等重點，一一詢問7人，7人避重就輕，異口同聲否認涉犯組織犯罪、洗錢防制法。

檢方在吳承霖的王姓岳母的大埔山區住處，查扣現金2.399億多元，吳承霖說，這筆錢是他在大陸經商10多年及賣掉上海房地產的所得，不涉及地下匯兌案，非不法所得。

吳承霖說，大陸管制人民幣匯兌，幾乎所有台商都用得到地下匯兌，台商朋友知道他與黃文鴻合作做地下匯兌，委託他操作，匯率參照銀樓的行情，他與黃文鴻賺取中間匯差，4、6分帳。

(中時 )