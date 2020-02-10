日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠故鄉納稅業務「Furusato 360」跨平台效益顯現，2020年1月自結合併營收達10.77億元，較去年12月9.3億元成長達15.84％、較去年同期7.35億元躍升46.61％，以雙位數「雙升」佳績一舉改寫歷史新高。

紅馬表示，第四季向來為故鄉納稅業務傳統旺季，過往營運高峰均落於12月，今年1月營收進一步顯著攀升，主因去年推出故鄉納稅業務B2B整合平台「Furusato 360」後，組成結構較以往明顯調整，透過平台帶入的業績陸續在旺季後入帳挹注所帶動。

紅馬指出，透過「Furusato 360」平台帶來的故鄉納稅業務明顯提升，故鄉納稅捐款於去年12月中起大增，帶動1月營收首見月成長、並改寫新高。此外，幾乎等同淨利的手續費收入亦明顯增加，有助於提升公司整體獲利。

紅馬說明，故鄉納稅業務旺季落於10月至隔年1月的4個月期間，2019年10月至今年1月的累計營收達31.8億元，年增12％，並高於2016年10月至2017年1月的高點水準，顯見推出「Furusato 360」平台後，已成功擴展故鄉納稅業務。

紅馬「Furusato 360」平台已陸續與日本電商龍頭樂天（Rakuten）、主要故鄉納稅入口網站FURUNAVI等合作，今年除與既有合作對象深化合作外，將持續爭取與其他日本大型入口網站合作，並增加簽約自治體的刊登網站數，可望帶動整體業務營收及獲利進一步成長。

此外，紅馬運用既有資源打造新業務，新地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」於去年12月底上線，迄今已獲得16個地方自治體、超過140家生鮮產品供應商加入平台合作。公司表示，中長期目標將致力於打造該平台成為新一波成長動能。

起家的伴手禮業務方面，隨著近年積極推動電商業務效益顯現，紅馬1月伴手禮電商業務年增達34％。公司表示，未來將持續優化伴手禮網路商城，並繼續與迪士尼（Disney）及其他大型企業合作推出授權或自有品牌伴手禮商品。

寓教娛樂業務方面，紅馬改造原Orbi大阪自然體感型教育博物館，攜手電通、Wellplayed及Next Group，轉型打造為日本最大的電競賽事場館「REDEE WORLD」，將於本季開幕、搶攻日本大型電競賽事商機，3月已確定舉辦2場賽事活動。

(時報資訊)