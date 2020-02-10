面對新冠肺炎疫情，有醫護人員連署聲明，希望政府正視負壓隔離病床、隔離收容所不足的問題，嚴格篩選武漢包機返台名單。未料，此連署讓國民黨立委林為洲痛批冷血，但不久便刪除該文章。民進黨立委林俊憲則發文指出，林為洲根本連連署訴求都沒搞懂，他諷刺表示，國民黨保持安靜，就是對防疫最大的幫助！

「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署發起人為台灣基進黨醫師吳欣岱，吳說發起連署就是發現第1批武漢包機回台的台灣人名單，不是台灣政府所預期，真正需要回台的血友病童及慢性病患等老弱婦孺沒有優先上機，也看見國內醫療能量有限的問題。未料，林為洲卻在臉書表示，只要是我國國民，只有如何檢疫及隔離的問題，沒有收不收的問題，「負壓隔離病床1100床，用幾床了？不能等用到三分之一再來檢討嗎？」他直言，反對這樣的冷血連署宣言。林為洲這篇文章引來極大爭議，PO出後不久也遭刪除，詳細刪文原因仍待進一步確認。

對此，林俊憲則在臉書指出，「笨蛋！問題在登機名單！」他認為，林為洲根本連連署訴求都沒搞懂。他直言，「做事沒半撇，扯後腿一流」就是國民黨現在的形象。

林俊憲提及，醫護人員發起連署，第一點強調「實際登機名單」，因為第一班送回來台灣的人，與一開始說好的名單不同，有緊急需求的人不見了，反而多了許多不具國籍的陸配，難道要求台灣人優先，也是林為洲口中的「冷血」？他諷刺表示，連訴求的核心意義都沒搞懂，就急著跳出來先批評守護台灣第一線的醫護人員，最可笑的是發現矛頭不對就趕快半夜刪文，說錯話卻連承擔罵名的勇氣都沒有，可憐哪！林俊憲也諷刺表示，最近國民黨說話就被罵到臭頭，他誠心奉勸國民黨保持安靜，就是對防疫最大的幫助！

(中時電子報)