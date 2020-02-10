宜蘭一連兩起鋼珠彈毀車窗 警鎖定犯嫌 15:202020/02/10 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣羅東、蘇澳地區，接連傳出民眾座車遭破壞，警方已鎖定特定對象偵辦中。（宜蘭縣警察局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣蘇澳鎮、羅東鎮兩地，接連傳出有民眾的座車車窗，遭BB槍射擊鋼珠彈破壞，警方今天（10日）表示，經調閱監視器後，已鎖定特定犯嫌追查中。 蘇澳警分局表示，有民眾將座車停在蘇澳鎮北濱公園停車場，9日民眾出門前發現，座車的後擋風玻璃滿是裂痕，還發現彈孔，因此向警方報案，警方隨即調閱現場周邊監視器清查，已鎖定特定對象偵辦。 除了有蘇澳的民眾座車遭破壞外，羅東鎮也有民眾將小貨車停在巷口，卻遭同樣手法破壞駕駛座車窗，警方懷疑，2起案件是同一人犯下，不排除是曾經犯過類似案件的人所為。 (中時 ) #民眾 #警方 #座車 #車窗 #羅東鎮 也許您會感興趣 推薦閱讀 限量200片太少 民眾怨沒買到只能等後天 11:142020/02/06 生活 財神遶境迎古董 龍潭警方規畫交管便民 14:192020/02/06 生活 80歲失智老翁走失 警方靠定位尋獲 16:172020/02/07 社會 賞蜂炮變叫囂鬥毆 警方快打部隊強力制伏 15:342020/02/08 生活 迎燈會數百萬參觀人潮 除了防疫警方還做了這些準備 16:332020/02/08 生活 桃園新街溪出海口驚現男屍 警方查明身分中 18:082020/02/09 社會 造謠北投出現新冠肺炎致命案例 警方逮2男1女送辦 14:352020/02/10 社會 社會熱門新聞 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 夾帶30張淫照給性侵案受刑人 律師遭申誡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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