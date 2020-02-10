宜蘭縣蘇澳鎮、羅東鎮兩地，接連傳出有民眾的座車車窗，遭BB槍射擊鋼珠彈破壞，警方今天（10日）表示，經調閱監視器後，已鎖定特定犯嫌追查中。

蘇澳警分局表示，有民眾將座車停在蘇澳鎮北濱公園停車場，9日民眾出門前發現，座車的後擋風玻璃滿是裂痕，還發現彈孔，因此向警方報案，警方隨即調閱現場周邊監視器清查，已鎖定特定對象偵辦。

除了有蘇澳的民眾座車遭破壞外，羅東鎮也有民眾將小貨車停在巷口，卻遭同樣手法破壞駕駛座車窗，警方懷疑，2起案件是同一人犯下，不排除是曾經犯過類似案件的人所為。

(中時 )