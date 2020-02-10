傳統文化向下扎根，孩子們體驗（火旁）龍文化的精采表演與熱鬧氛圍。（愛彌兒幼兒園提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年學生家長包下2支龍隊，為孩子們表演精彩龍陣套路。（愛彌兒幼兒園提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市特有的（火旁）龍文化，是地方年度盛事，更是在地居民的共同記憶，苗栗市愛彌兒幼兒園與愛琪兒幼兒園扎根在地傳統文化，連3年「包龍」表演給幼童欣賞，今年獲家長大方贊助，兩支龍隊展開精彩對決，引發幼童驚嘆連連。

（火旁）龍活動期間有許多民眾包龍，祥龍在住家或店面前表演，成為祈求一年興旺的習俗。苗栗市愛彌兒幼兒園與愛琪兒幼兒園採主題教學並推廣苗栗客家在地文化，融合環境教育多元教學，規畫豐富的客家文化環境教育課程，也連年邀請龍隊到園所進行近50分鐘的表演，讓幼童身歷其境並感受在地文化的特色與震撼。

今年愛彌兒幼兒園與愛琪兒幼兒園獲學生家長曾群祐贊助，包下2支龍隊表演俐落動作與高超技巧的龍陣套路。鑼鼓聲響起，幼童們緊盯龍隊表演精彩套路，並對2隻龍展現高超陣行驚嘆不已，掌聲連連。曾群祐表示，原來環境教育也可推廣苗栗傳統及特色，尤其看到小朋友們熱烈反應，認為孩子能有機會接觸在地文化，特別有意義。

園長王睽雲表示，讓孩子們認識家鄉文化並留下美好回憶，除規畫金龍參拜活動，體驗苗栗龍文化的特色與熱鬧氛圍，園內也準備小型的龍讓孩子親身參與祥龍表演，並曾在畢業典禮節目中展現，今年祥龍參拜後也告訴孩子們，祥龍將保佑愛彌兒、愛琪兒全體師生平安健康、風調雨順。

(中時 )