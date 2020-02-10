上一回在高雄12強複賽迎戰光復高中，泰山高中全隊彷彿中邪般表現不佳，全隊發生多達29次失誤，吞下本季首敗，來到8強賽，今天泰山和光復再度過招，泰山記取經驗「雪恥」，包括去年12月那次交手發生13次失誤、得分掛零的後衛張東庭，只得1分的徐宏瑋今天都開火，首節就助隊19比1給光復下馬威，終場泰山92比72痛擊光復，8強賽階段收下2連勝。

泰山此役透過防守帶動進攻氣勢，昨天對南湖高中獨攬30分、16籃板的劉丞勳維持高檔表現，搶下22分、10籃板、8助攻準大三元表現，張東庭挹注18分、10助攻，徐宏瑋19分，賽後徐宏瑋說：「對光復賽前全隊一起看影片討論時，看到上一次交手那麼糟糕的表現，真的覺得尷尬又丟臉，心想當時怎麼會出現那些失誤，雖然知道要再和光復過招有點緊張，但還是盡量拋開上回交手落敗的陰影，今天找回信心了，希望明天比賽持續下去。」

泰山教頭廖文彬指出，球隊上次輸光復是自己鬆懈了，今天提醒球員從第1節到第4節都要專注，開局防守做出來後，也提醒球員記得壓低對手分數。

光復高中全隊剃平頭，抱著決心拚8強賽。（陳怡誠攝）

光復教頭陳定杰表示，球隊昨天在台北體育館比賽，今天換到和平籃球館，開局反應有點遲鈍，場館適應度還帶調整，他並說：「隊長余維豪今天表現還是值得肯定，但希望除了他之外，其他球員也要一起繃緊神經，不能前一場贏球，然後變成『光復式』鬆懈，每場比賽都要上緊發條才是。」

(中時 )