立委楊瓊瓔及市議員賴朝國上午邀集相關單位會勘潭子簡易棒壘球場用地。（陳淑娥攝）

潭子簡易棒壘球場工程預計年底發包，明年7月完工。（陳淑娥攝）

台中市潭子簡易棒壘球場有譜！立委楊瓊瓔及市議員賴朝國10日前往原聚興營區現勘後，決定興建「潭子區簡易棒壘球場」，佔地約4.3萬平方公尺，台中市運動局允將編列2500萬經費，讓市民獲完善棒壘球練習場地，預計年前底完成發包，明年7月完工。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國上午邀請運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及多位潭子區慢速壘球委員會幹部一同出席現勘。

楊瓊瓔表示，4年多來潭子區沒有球場可練習，去年擔任副市長期間，辦公室不斷和台中地檢署及國產署協調，既然地檢署3年來無編列經費執行相關計畫，希望可以放棄，讓台中市運動局順利向國產署辦理無償撥用，終於在立委選舉後，1月20日獲國產署函文通知同意准予無償撥用， 2月初完成土地撥用登記和場地規劃等作業，預計年底辦理工程發包興建潭子簡易棒壘球場。

運動局長李昱叡指出，整座球場預定地佔地約4.3平方公尺，將斥資2500萬元興建簡易棒壘球場，針對潭子區慢速壘球委員會總幹事賴宥進建議增設球員休息區、觀眾席和男女廁所等設施，未來在委託設計規劃時會納入，因用地辦理變更需8個月，預計今年底動工、明年7月完工。

賴朝國指出，潭子運動公園內原本有簡易棒壘球場，後因市府要設置潭子國民運動中心，壘球場須另覓地設置，好不容易土地及經費有著落，因前市府並未進行土地撥用程序，土地被法務部台中地檢署要求國產署保留辦理贓物庫使用，因此潭子壘球場胎死腹中，一拖4年多，地方壘球隊沒球場可打。

當地聚興里長李添貴說，為了這座球場，前後努力4年多，特別感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員居中協調，爭取國產署土地無償撥用，除了興建簡易棒壘球場外，還有多餘空間也可興建聚興里民活動中心。

(中時 )