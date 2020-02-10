台中市潭子簡易棒壘球場有譜！立委楊瓊瓔及市議員賴朝國10日前往原聚興營區現勘後，決定興建「潭子區簡易棒壘球場」，佔地約4.3萬平方公尺，台中市運動局允將編列2500萬經費，讓市民獲完善棒壘球練習場地，預計年前底完成發包，明年7月完工。
立委楊瓊瓔及市議員賴朝國上午邀請運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及多位潭子區慢速壘球委員會幹部一同出席現勘。
楊瓊瓔表示，4年多來潭子區沒有球場可練習，去年擔任副市長期間，辦公室不斷和台中地檢署及國產署協調，既然地檢署3年來無編列經費執行相關計畫，希望可以放棄，讓台中市運動局順利向國產署辦理無償撥用，終於在立委選舉後，1月20日獲國產署函文通知同意准予無償撥用， 2月初完成土地撥用登記和場地規劃等作業，預計年底辦理工程發包興建潭子簡易棒壘球場。
運動局長李昱叡指出，整座球場預定地佔地約4.3平方公尺，將斥資2500萬元興建簡易棒壘球場，針對潭子區慢速壘球委員會總幹事賴宥進建議增設球員休息區、觀眾席和男女廁所等設施，未來在委託設計規劃時會納入，因用地辦理變更需8個月，預計今年底動工、明年7月完工。
賴朝國指出，潭子運動公園內原本有簡易棒壘球場，後因市府要設置潭子國民運動中心，壘球場須另覓地設置，好不容易土地及經費有著落，因前市府並未進行土地撥用程序，土地被法務部台中地檢署要求國產署保留辦理贓物庫使用，因此潭子壘球場胎死腹中，一拖4年多，地方壘球隊沒球場可打。
當地聚興里長李添貴說，為了這座球場，前後努力4年多，特別感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員居中協調，爭取國產署土地無償撥用，除了興建簡易棒壘球場外，還有多餘空間也可興建聚興里民活動中心。
(中時 )
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