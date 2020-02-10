繼元宵節(2月8日)前後為用戶送上天燈祈福特效後，全台擁有 2100 萬用戶基礎的即時通訊平台 LINE，再度宣布針對即將到來的情人節，推出最新特效，讓用戶無論單身還是有伴，都可以準備帶上墨鏡，看 LINE FRIENDS 情侶檔熊大與兔兔放閃！

LINE 官方部落格宣布，針對 iOS 版本以及電腦版(Mac與Windows)用戶送上情人節特效！從2020年2月10日上午11:00開始，在LINE聊天室輸入「情人節」或「Love」(大小寫不限)這兩組關鍵字任一組，就可以看到熊大兔兔甜滋滋的秀恩愛。兔兔拉著熊大的手一起同框拍照，簡直是放閃無極限。

可留意的是，iOS版本為2020年2月14日上午11:00、電腦版為2020年2月17日上午11:00為止，情人節特效就將關閉。iOS用戶的LINE版本需要在9.15.0(含)以上，LINE電腦版本需在5.13.0(含)以上，便可看到情人節特效！不確定自己的LINE版本沒關係，直接更新LINE到最新版本就可以。如果還是沒有看到特效，請試著將LINE應用程式關閉，再重新開啟即可。

不同於天燈特效僅在台灣地區推出，LINE 情人節特效除了台灣之外，也在日本、印尼、韓國與泰國推出，如果你有身在這些地方的朋友，也可同樣透過特定關鍵字送上情人節特效，來跟對方傳達情意。

(中時電子報)