陸今年逾3千家企業新增防護衣、口罩等經營業務 14:562020/02/10 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，天眼查數據顯示，以工商註冊變更資訊為標準，自今年1月1日至2月7日，在大陸全國超過3千家企業經營範圍新增了「口罩、防護衣、消毒液、溫度計、醫療器材」等業務，其中，經營範圍新增醫療器材的企業多達3647家，幾乎呈現行行「跨界」，全體擁「醫」的特點。例如，富士康新增從事醫用口罩的生產，比亞迪援產口罩和消毒液，中石化宣布開始生產口罩等。 (旺報 ) #口罩 #經營 #企業 #消毒液 #範圍 也許您會感興趣 推薦閱讀 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 口罩實名制上路 民間地圖＋LINE聊天機器人幫你查 10:262020/02/06 科技 戴口罩擔心爆痘爛臉？四招保養秘訣維持水煮蛋肌 12:532020/02/06 美妝 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 不必靠口罩復活術 抓準2重點 一片可戴4天 20:532020/02/07 生活 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 外出不該戴口罩？正妹議員開砲了！ 09:292020/02/08 政治 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 19:092020/02/08 生活 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 財經熱門新聞 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 特斯拉上海廠今復工 概念股飆起來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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