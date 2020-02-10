據《證券時報》報導，天眼查數據顯示，以工商註冊變更資訊為標準，自今年1月1日至2月7日，在大陸全國超過3千家企業經營範圍新增了「口罩、防護衣、消毒液、溫度計、醫療器材」等業務，其中，經營範圍新增醫療器材的企業多達3647家，幾乎呈現行行「跨界」，全體擁「醫」的特點。例如，富士康新增從事醫用口罩的生產，比亞迪援產口罩和消毒液，中石化宣布開始生產口罩等。

(旺報 )