奧斯卡2020》幕後花絮更精采 奉俊昊興奮癱在後台 15:072020/02/10 中時電子報 CTWANT Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《寄生上流》導演奉俊昊在奧斯卡典禮結束後，得到四項大獎的喜悅還無法平復，癱倒的樣子讓崔宇植在旁都忍不住捕捉下來。（圖／翻攝自Twitter） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早上9點在好萊塢大道上的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，由電影《寄生上流》打破紀錄，橫掃奧斯卡，除了台前的精彩畫面，台下藝人們有許多漏網鏡頭，也在網路上讓粉絲們津津樂道。 電影《兔嘲男孩》的導演塔伊加維迪提（Taika Waititi），他同時也在電影中演出希特勒一角。他在拿下最佳改編劇本回位置後，被發現居然對小金人如此的不敬，隨手就這樣丟在座位前的空位（這不是我們擺飲料或垃圾的地方嗎？） （圖／翻攝自Twitter） 《寄生上流》導演奉俊昊（左）和《兔嘲男孩》的導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）也非常關心武漢肺炎疫情的狀況，而且看似還是戴非常專業的N95口罩呢！（圖／翻攝自Twitter） 艾爾頓強（Elton John）和阿姆（Eminem）同為奧斯卡的表演嘉賓，在後台碰面來張合照（不知道右下的Gucci包，是他們哪一位的？） （圖／翻攝自Twitter） 演出《小丑》的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和女友魯妮瑪拉（Rooney Mara）相當恩愛，每每出席典禮，都可以看到瓦昆菲尼克斯如此癡情看著女友拍照的模樣，兩人是在拍攝《雲端情人Her》相識定情的。（圖／翻攝自Twitter） 「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）這次在奧斯卡相當風光，不僅以《婚姻故事》入圍最佳女主角，也以《兔嘲男孩》入圍最佳女配角，但她都與獎項失之交臂，網友特別捕捉，她在與一同入圍的蘿拉鄧恩（Laura Dern）得獎後，以及導演塔伊加維迪提得獎時，都興奮的站起來擁抱，堪稱是典禮上最有風度的藝人。（圖／翻攝自Twitter） 更多 CTWANT 報導 武漢出現高濃度二氧化硫！ 他驚曝「焚燒上萬具屍體」才能達到 胡歌被罵冷血不捐款 一線醫護看不下去！爆料私下「真面目」 (中時電子報) #奧斯卡 #奧斯卡2020 #奉俊昊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《寄生上流》拚奧斯卡 台視live播出暨影壇盛事 19:422020/02/07 娛樂 奧斯卡2020》名模拉開深V曬美胸紅毯 身上一點紅超搶鏡 08:462020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》《婚姻故事》蘿拉鄧恩抱走女配角 最好生日禮 10:422020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》典禮前紅毯拚氣勢 深V露奶拚性感 11:022020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》《寄生上流》連拿二獎 勇奪最佳國際影片、原著劇本 11:502020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》奉俊昊《寄生上流》奪導演獎 放話「喝到明天早上」 12:172020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》典禮最大彩蛋 他現身讓大家驚呆 12:202020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》芮妮齊薇格傳奇回歸 憑《茱蒂》登影后寶座 12:312020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》小丑瓦昆奪影帝 撲克臉上台替無聲者發聲 12:312020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》《寄生上流》奪最佳影片 抱走4大獎 13:002020/02/10 娛樂 娛樂熱門新聞 武漢兒童醫院醫生看不下去！出面爆料胡歌真面目 - 娛樂 錄音叫人買疑是衛生紙之亂源頭？女星認：出於好心 - 娛樂 「陸第一網紅」親拍片宣導防疫 大家卻都在看她下半身… - 娛樂 大S狂掃1萬個口罩後「日本不喜歡台灣了嗎」日網紅這樣說 - 娛樂 主播張雅琴深藏不露！網友目光往下驚豔：台灣最美風景 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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