第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早上9點在好萊塢大道上的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，由電影《寄生上流》打破紀錄，橫掃奧斯卡，除了台前的精彩畫面，台下藝人們有許多漏網鏡頭，也在網路上讓粉絲們津津樂道。

電影《兔嘲男孩》的導演塔伊加維迪提（Taika Waititi），他同時也在電影中演出希特勒一角。他在拿下最佳改編劇本回位置後，被發現居然對小金人如此的不敬，隨手就這樣丟在座位前的空位（這不是我們擺飲料或垃圾的地方嗎？） （圖／翻攝自Twitter）

《寄生上流》導演奉俊昊（左）和《兔嘲男孩》的導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）也非常關心武漢肺炎疫情的狀況，而且看似還是戴非常專業的N95口罩呢！（圖／翻攝自Twitter）

艾爾頓強（Elton John）和阿姆（Eminem）同為奧斯卡的表演嘉賓，在後台碰面來張合照（不知道右下的Gucci包，是他們哪一位的？） （圖／翻攝自Twitter）

演出《小丑》的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和女友魯妮瑪拉（Rooney Mara）相當恩愛，每每出席典禮，都可以看到瓦昆菲尼克斯如此癡情看著女友拍照的模樣，兩人是在拍攝《雲端情人Her》相識定情的。（圖／翻攝自Twitter）

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）這次在奧斯卡相當風光，不僅以《婚姻故事》入圍最佳女主角，也以《兔嘲男孩》入圍最佳女配角，但她都與獎項失之交臂，網友特別捕捉，她在與一同入圍的蘿拉鄧恩（Laura Dern）得獎後，以及導演塔伊加維迪提得獎時，都興奮的站起來擁抱，堪稱是典禮上最有風度的藝人。（圖／翻攝自Twitter）

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(中時電子報)