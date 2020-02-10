奇美博物館紙雕便條紙以「森林中的博物館」為主題，呼應該館位於台南都會公園的意象。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館化身便條紙，150張便箋雕出一座「森林中的博物館」，令人嘆為觀止！奇美博物館特別與TRIAD攜手合作，推出「奇美博物館」紙雕便條紙，這也是TRIAD跨出日本，首度與亞洲其他國家聯名合作，這款商品為台灣獨家限定商品，以「Memory x Memo x 紙雕」為概念，希望為民眾收藏美好記憶，便箋用完後，還能把旅遊景點模型留下，成為具有紀念價值的藝術擺飾。

由日本TRIAD推出的「OMOSHIROI BLOCK」紙雕模型便條紙，深深吸引文具迷目光，栩栩如生的清水寺、東京鐵塔猶如藝術精品般令人愛不釋手，不但在網路爆紅而一度缺貨，品牌官網更曾因為民眾搶看而癱瘓。繼清水寺、東京鐵塔之後，TRIAD又有最新力作──「奇美博物館」，這也是TRIAD推出的「OMOSHIROI BLOCK」系列便條紙中，首次出現台灣建築。

TRIAD表示，奇美博物館便條紙的製作與清水寺同樣都是五顆星難度，從討論、發想到商品完成，歷時一年半之久，為了要雕出完美精緻模型建築，製作過程繁複，必須先繪出精細圖稿，進行3D建模，模型做好後，經過嚴謹精確設計與計算，再以雷射雕刻切割出150張不同刀模的便箋，最後再以手工一張張拼成作品。由於刀工非常精良，因此每一張紙都可輕鬆取下，不必擔心失手而壞了紙雕作品。

奇美博物館紙雕便條紙以「森林中的博物館」為主題，呼應該館位於台南都會公園的意象。每一張便箋撕下後，就會看見綠色漸層的博物館從無到有慢慢出現，當便條紙全部用完，映入眼簾的是隱身於綠意盎然森林之中的博物館，不但建築唯妙唯肖，兩旁樹林綠葉更是精巧，充滿層次與立體感，將是收藏者桌上最有氣質的藝術擺飾。

取用便箋的過程也充滿驚喜，便箋中隱藏了4種不同紙雕圖案，包括奇美博物館戶外地標「阿波羅噴泉」、建築圓頂上方的「榮耀天使」、奇美重要典藏「沉思者」以及奇美創辦人許文龍先生拉奏小提琴剪影，每撕一張就有機會看到一款圖案。

為了讓TRIAD深入認識奇美博物館，館方特別與對方分享館藏專書及許文龍創辦人等相關書籍，TRIAD也因此了解其中理念並喜歡這座博物館，將此商品交由品牌首席設計師親自操刀。

TRIAD為大阪的建築模型公司，與日本歷史悠久的傳統紙廠合作推出「OMOSHIROI BLOCK」便條紙後而一夕成名，該系列便條紙以「Memory x Memo x 紙雕」為概念，希望為民眾收藏美好的記憶。獨家限量的「OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙－奇美博物館」，即日起在奇美博物館禮品店及官方eShop販售，售價2980元。

(中時 )