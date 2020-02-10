鼓勵台商資金回流的「境外資金專法」已上路半年，觀察到台商企業、高資產個人在這次全球資產配置新浪潮之下，為協助提供稅務規劃、財務諮詢、併購等專業協助，KPMG安侯建業會計師事務所10日宣告成立「全球資產配置戰略諮詢中心」，協助台商重新配置全球資產。

KPMG安侯建業全球資產配置戰略中心主持人陳彩凰表示，過去台灣跨國企業高度仰賴大陸作為主要的生產據點，面對中美貿易戰持續延燒，關稅成本逐步增加，加以近年大陸工資成本上揚、環保要求提高等諸多因素，促使台商重新思考生產基地調整與集團供應鏈。

她認為，台商在考量產業群聚、市場及各方面優惠政策後，是否撤出大陸前進東協、印度或者增加投資美國及台灣都將是選項之一。

陳彩凰補充，「全球資產配置戰略諮詢中心」的另一特點是可協助引薦金融機構及東南亞國家當地的不動產開發商或仲介機構給台商，以協助合法取得當地工業區土地。

(旺報 )