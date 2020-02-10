林園工業區服務中心爆官商勾結弊案，中心黃姓主任被檢舉利用承辦修繕、電力、綠美化等工程採購案機會浮報工程款、收受回扣71萬元，還遭已婚女職員爆料糾纏追求。10日高雄地院認定黃男觸犯貪汙治罪條例，判處14年、褫奪公權3年，可上訴。

起訴指出，黃男2013年7月任職林園工業區服務中心主任，多次利用10萬元以下的綠美化、辦公室公用器材小額採購案，要廠商同意給予回扣，再指示下屬簽辦採購案，並浮報價格，廠商領到款項後，再將價差送回給黃男，或直接餽贈冷氣、冰箱。

「中心的主導權都在黃男手上！」該中心一名男性職員出庭作證時氣憤強調，有時發現驗收公文有疑慮、批註要求改善時，黃男竟對他說「一切都交給我（黃男）」，要他直接蓋章放行。有時中心總務也會對他說「主任都親自看過了，沒問題」，要他直接簽名驗收。

該證人還強調，工業局政風室曾經來查帳，發現中心的帳亂七八糟，黃男還交代他謊稱「都說是我（黃男）自掏腰包買的」就好。

一名已婚女職員也作證，她調職至該中心後，黃男便開始處心積慮追求她，還為她量身打造專屬的「個人休息室」，安裝不明來源的冷氣、冰箱、電熱水器，方便她輪班值守時盥洗、過夜用。

休息室完工時黃男還傳Line給該女說「妳的閨房已經處理好了」，黃女客套說感謝，黃男竟回「只要撒嬌的跟我說謝謝就好」。

該女強調，黃男給她休息室鑰匙還強調是她專用的，她曾經在休息室內盥洗過，後來覺得黃男怪怪的，怕他在房間裡面放東西，住一個月就不敢住了，事後該女也申請調職。

高雄地院調查後，認定黃男在職期間涉及貪污事項共14罪，判處14年、褫奪公權3年。其餘被訴如購辦公用物品、工程時浮報價格且收取回扣共23罪，判無罪，全案可上訴。

(中時 )