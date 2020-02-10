大陸軍機連續兩天飛海峽中線反時針繞台遠海長訓，今天還短暫越過中線。

國防部今(10)日表示，中共轟6等型機於本日上午10時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。期間，戒護中共轟6機之兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

據了解，去年3月31日，大陸2架殲11戰機，在澎湖西南方曾飛越海峽中線，飛過約10多分鐘，距台灣本島約185公里，我派IDF與F-16戰機多架攔截，並廣播驅離。是繼1999年後，大陸軍機近20年來首度刻意飛過海峽中線，國防部對此表達嚴正抗議與譴責，蔡英文總統並下令若再有大陸軍機越中線情事，必須強勢趨離，為此，軍方修改相關戰備規定。

但昨天大陸軍機並未越海峽中線，而是貼在中線以西飛行，今天則越線。

國防部強調，國軍於中共遠海長航訓練活動全程，均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。

(中時 )