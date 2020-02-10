天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）出具報告指出，受新型冠狀病毒疫情影響，蘋果iPhone手機在中國的生產正遭逢巨大的不確定性，並在報告中詳細說明到目前為止，對iPhone手機代工廠鴻海(2317)與和碩(4938)旗下各廠的觀察結果。

郭明錤在報告中指出，除了鴻海之外，和碩很快也會遇到問題。

他表示鴻海的鄭州廠是蘋果iPhone手機最重要的生產據點，負責iPhone 11和iPhone 11 Pro組裝，目前尚不清楚該廠何時復工，他認為重返工作崗位的員工，可能僅達到全面投入生產所需人力的4~6成。

深圳廠也受到影響，郭明錤表示該廠負責大部分iPhone 12的開發，該研發團隊雖照常上班，但工人的返工率最高可能僅達關廠前的50%，最低可能只達到30%。為了解決問題，郭明錤表示，鴻海已經將部分生產遷移至印度和台灣，但這些工廠的產能有限。

和碩在中國有兩座主要的iPhone工廠，但也都受到影響，其上海廠在2月3日復工，工人到班率約為9成，但郭明錤預估2月發放工資後的離職潮將使該廠人力降到60%左右。他並推測和碩的崑山廠負責生產iPhone SE 2，原定於2月10日復工，但已經延後。該廠的員工返工率預估介於40%～60%。

(時報資訊)