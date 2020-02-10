雲頂郵輪集團旗下麗星郵輪表示，「寶瓶星號」獲准以「非營運」模式停靠基隆港，進行必要民生補給及船員更替，預計今（10）日下午2點返抵基隆、靠泊於基隆港西4碼頭。後續將嚴格施行全船定時衛生消毒、所有船員每日體溫篩檢及配戴口罩等措施，為防疫共同盡份心力。

「寶瓶星號」昨（9）日中午12時依規定暫時航離基隆港，中央流行疫情指揮中心統籌召集衛福部疾管署、內政部移民署、交通部航港局、台灣港務公司基隆分公司、基隆市政府等主管機關及麗星郵輪，共同研議寶瓶星號安置細節，會後決議准以「非營運」模式停靠基隆港。

麗星郵輪對此感謝行政院各級長官、中央流行疫情指揮中心、衛福部疾管署、內政部移民署、內政部警政署、交通部航港局、台灣港務公司基隆分公司及基隆市政府等主管機關提供的各項指導及協助，促使「寶瓶星號」在防疫政策施行期間，可暫時安置於最熟悉的基隆母港。

麗星郵輪表示，公司持續關注武漢肺炎疫情發展，「寶瓶星號」將全力配合疫情指揮中心的各項防疫政策及檢疫措施，致力協助防堵疫情蔓延。後續必將嚴格施行全船定時衛生消毒、所有船員每日體溫篩檢及配戴口罩等措施，謹遵各項相關規定並加強船員管理，共為防疫盡一份心力。

(時報資訊)