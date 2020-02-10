台積擺尾，台股守住11550點！大陸各地區廠區自今天起陸續復工，儘管不是所有廠商均可復工，但有復工總比不復工好，讓陸股及台股吃了一顆定心丸，台股今天開盤雖然受到上周五美股重挫開低，但逢低買盤積極進場，台積電(2330)及大立光(3008)開低走高，穩住市場信心，資金亦鎖定中小型股拉抬，撼訊(6150)、凱昇-KY(2939)、青雲(5386)、昱泉(6169)、圓展(3669)、博智(8155)等逆勢漲停作收。

以及智邦(2345)、嘉聯益(6153)、勤凱(4760)、精測(6510)及富邦媒(8454)強勢收高，加上早盤重挫的玉晶光(3406)尾盤逆勢收紅，帶動台股指數開低走高，終場加權股價指數為11574.07點，下跌38.74點，成交量1307.89億元；OTC指數為141.6點，下跌0.97點，成交量296.41億元。

今日上市各類股以食品類股表現最佳，上漲0.9%，其次是資訊服務類股及貿易百貨類股，分別上漲0.73及0.47%，表現較差者為造紙類股、汽車類股及電機類股，造紙類股下跌1.94%、電機類股下跌1.38%、電器類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳為文化創意類股，上漲1.16%，表現最差為觀光類股，下跌2.41%。

就技術面來看，受到上周五美股重挫拖累，今天台股指數跳空開低，不過大陸各地陸續復工，逢低買盤進場，指數開低走高，終場下跌38.74點，以11574.07點作收，守住11550點關卡；上周台股隨全球股市大反彈，台股日KD雖呈黃金交叉，然數值於50以下徘徊不前，加上季線壓力在即，盤勢難以一次反轉，所幸台股下跌量縮，且下方仍有半年線做為支撐，預期指數短期仍將處於區間震盪，MACD方面，柱狀體雖位於0軸之下，然於2月3日後幅度開始縮小，空方氣焰逐漸消退，至於RSI指標則是出現回落，然考量其位階已低，台股再跌幅度有限。

復華高成長基金經理人林純寬表示，新型冠狀病毒疫情發展及影響供應鏈恢復正常運作時間為短期觀察重點，亦使股市修正反彈後進入震盪整理表現。不過疫情影響經濟評估約為一季左右的暫時性因素，疫情發生前全球及台灣經濟景氣已開始落底改善，待疫情影響告一段落後經濟及股市仍將重回正向發展趨勢。建議股市因悲觀修正、或受感染人數開始出現下降趨勢、及預期對供應鏈影響減低後逢低布局股市。短期台股將於半年線至季線間波動，由於半年線及年線點皆為台股重要支撐，此次修正低點至半年線之下使台股評價回至長期合理區間之中性水準，可再參考產業基本面逢低布局。

台新主流基金經理人沈建宏表示，就短線而言，在武漢肺炎疫情持續擴散下，台股短期指數仍將是大幅震盪格局，低點支撐先看11000點年線附近；不過，就中長線而言，中國去美化轉單效應及5G長期利多等因素尚不變，預期今年台股企業獲利仍為正成長格局，加上各國央行及政府為挽救經濟，勢必推出更為寬鬆的利多政策支撐股市，預期台股後市仍有可為，投資人可利用指數大幅回檔修正後找買點。

在類股操作上，沈建宏指出，近期美國銀行業縮減頁岩油放款，部分券商甚至預期美國2020年原油產量僅小幅增加10萬桶/日，EIA亦預期2020年油價將呈現前低後高，加上中國降準、貿易戰和緩、下游塑料庫存低檔，皆有利塑化行情回溫，目前塑化類股評價皆處於歷史區間低檔，預期股價將有表現機會；在電子股方面，目前已公布的大廠包括Apple、ASML、Tesla等財報皆優於預期，相關概念股逢低可留意。

(時報資訊)