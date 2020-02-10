台股上周反彈逾1％，雖然外資持續站在賣超，但賣超幅度已經收斂，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超為69.36億元；統計今年年初至2月7日止，外資總買進金額為8,098.64億元，總賣出金額為8,594.27億元，累計賣超為495.63億元。外資總持有股票市值為15兆1,426.83億元新台幣，占全體上市股票市值的43.06％，較1月31日的14兆9,443.42億元新台幣，增加1,983.41億元。

在個股買賣超部分，面板股兩樣情，友達(2409)居上周外資買超第一大個股，買超張數為89,171張，群創(3481)則為賣超首位，賣超42,003張。此外，買超第二、三大為元大金(2885)及永豐金(2890)，張數分別為：32,931張及25,276張；賣超第二、三大為中石化(1314)及中壽(2823)，張數分別為：16,511張及15,744張。

(時報資訊)