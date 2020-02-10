台灣氣立(4555)1月營收0.85億元，年減32.71％，氣立指出，在今年元旦及春節集中，1月工作天數較去年減半的情況下，仍有0.85億元成績，顯示貿易戰對整體經濟影響已有減緩、產業景氣開始復甦跡象；近期爆發武漢肺炎，公司認為，若疫情能於2月底前有效控制，2020年全球經濟仍能維持成長趨勢，自動化產業回到正常需求，今年營運將可優於去年。

氣立旗下目前包括上海、浙江、深圳生產基地因應防疫作業2月暫緩開工，今(10)日正式復工，採漸進式的復工方式，初期以處理年前訂單為主，不足產能已調度台灣產線因應，既有訂單將不受影響，而公司亦已研擬並嚴格落實廠區各項防疫措施，持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府，防止復工後疫情擴散。

現階段因武漢肺炎因素衝擊市場信心，若疫情能在近期有效遏止，氣立仍持續看好5G應用帶動全新製程對自動化設備的高度需求，以及第2季起的設備拉貨期，惟成長幅度將略低於去年預期，氣立將密切留意疫情對大陸總體經濟的影響幅度。

(時報資訊)