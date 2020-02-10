台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密(5011)1月營收7273萬元，月減9.96%，年減35.39%。久陽表示，1月營收下滑主要受農曆春節工作天數減少所致，扣除假期因素，本業表現持穩，未來隨市場需求升溫及鋼價走揚，業績可望逐步回溫。

此外，公司跨足運輸、環保等多元布局，期望開創新商機。董事長孫正強表示，今年將是久陽啟動多元布局、擴大營運版圖元年，加上鋼鐵本業可望漸入佳境，全年營運展望審慎樂觀。

久陽董事長孫正強指出，生產基地皆在台灣，營運不受武漢肺炎疫情延燒影響，反而可以觀察若中國產能因停工無法順利開出，有機會讓中國廠商於歐洲削價競爭的情況回到正軌，對台廠應相對有利。

孫正強表示，為拓展營運版圖、同時配合台灣鋼鐵集團的資源整合，久陽於去年第四季展開多元化布局，率先成立「台鋼運輸股份有限公司」，簡稱台鋼運輸，公司持股92%，初期以整合集團內各企業的一般運輸需求為主，目前承攬包括慶欣欣、易昇、沛波等公司的陸運業務，為母公司久陽帶來穩定的營收貢獻，未來將繼續爭取春雨、榮剛等公司的運輸業務。此外，台鋼運輸也申請特許營業許可，預計新增海運及空運承攬等營業項目，提供全方位的運輸服務。

今年初，久陽再成立100%持股子公司「台鋼環保股份有限公司」（簡稱台鋼環保），計畫興建爐渣處理廠，初期鎖定集團內慶欣欣、易昇、榮剛等三家電爐煉鋼公司產生的大量爐渣進行資源化再生處理，正式跨足循環經濟及環保領域。目前台鋼環保在申請相關特許營業執照，預計今年第二季正式營運。

(時報資訊)