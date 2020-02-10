台企在陸買防疫物資 資誠：列勞動保護費較有利 15:142020/02/10 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中國大陸子公司復工在即，已經有不少台商嚴陣以待，深怕復工後若工廠發生確診病例，恐將面臨被要求停工，因此開始購買手套、口罩、耳溫槍、消毒酒精或甚至紅外線體溫測量機等防疫物資。 但是，在陸購買的防疫物資應該要計入勞動保護費、員工福利還是員工個人薪資？資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良建議，應先考量計入勞動保護費，因為這樣從稅務角度是最有利的，而且勞動保護費支出所產生的增值稅進項稅額，只要取得合法憑證是可以從銷項稅額中抵扣。 (工商 ) #勞動 #保護費 #物資 #防疫 #在陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動檢查方針 新增熱危害 04:102020/02/06 金融．稅務 市場別慌！2003年SARS爆發 陸股全年仍上漲1成 09:332020/02/06 財經 遠航醞釀提大量解僱 勞動部介入協助 13:122020/02/06 生活 嘉縣8日增2家藥局上線服務賣口罩 18:022020/02/06 生活 新北高中以下畢典 宣布延期 04:102020/02/07 地方新聞 婦團要求防疫假應給全薪 勞動部：並非公假 12:092020/02/07 生活 法務部長蔡清祥：全力查處囤積口罩 16:322020/02/07 社會 《稅收》大陸子公司購買防疫物資，資誠：計入勞動保護費抵稅 17:052020/02/07 財經 陸子公司買防疫物資 資誠建議計入勞動保護費 17:412020/02/07 財經 比照公務員國營事業防疫照顧 給假不給薪 04:092020/02/09 財經要聞 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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