隨著中國大陸子公司復工在即，已經有不少台商嚴陣以待，深怕復工後若工廠發生確診病例，恐將面臨被要求停工，因此開始購買手套、口罩、耳溫槍、消毒酒精或甚至紅外線體溫測量機等防疫物資。

但是，在陸購買的防疫物資應該要計入勞動保護費、員工福利還是員工個人薪資？資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良建議，應先考量計入勞動保護費，因為這樣從稅務角度是最有利的，而且勞動保護費支出所產生的增值稅進項稅額，只要取得合法憑證是可以從銷項稅額中抵扣。

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