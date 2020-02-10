王若琳翻唱老歌專輯《愛的呼喚》，自去年底推出後獲得極高評價，為配合專輯的復古走向，日前她也翻玩筆友雜誌《愛情青紅燈》，將雜誌立體化成網路節目「愛情霓虹燈」，由王若琳本人來一一解答網友的各式問題，並邀請好友梁心頣、屁孩一起加入解答智囊團，回應網友們的「愛的呼喚」。

日前推出第一集的「愛情霓虹燈」，10天內就收到超過300則網友投稿、引起熱烈迴響。從徵筆友改為線上交友，內容更分成三個單元：包括唸出網友投稿改編故事的「愛情霓虹燈信箱」、回答網友五花八門問題的「來信必答」、以及空中配對的「徵友時間」。擔任解答嘉賓的梁心頣、屁孩，在面對同志網友詢問該如何向父母出櫃時，屁孩說：「人生苦短、愛要及時，但你不能期望一講出來就能改變一切東西，給彼此多一點時間去調適。」暖心又成熟的發言，也讓梁心頣大讚思想成熟。

另一位香港女網友則是詢問，從小被重男輕女的媽媽忽視，現在弟媳懷孕未知性別，媽媽四處炫耀一定生男生，令她很擔憂。王若琳直說：「如果更體諒這個事情的話，就是她不知道別的觀點，這是她成長的價值觀，覺得生男生才是榮耀。」屁孩再度接話：「這個媽媽可能也被重男輕女，所以還是要溫柔一點，多多了解你媽媽。」溫柔的觀點讓大家直接封他是「暖男」，讓屁孩打趣回說：「這是燙的，我是燙哥。」無厘頭發言笑翻眾人。

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(中時電子報)