兩小無猜的感情總是單純又美好，以前許多情侶會用立可白寫下另一半的名字，上面再畫個大大的三角形，意寓彼此能共撐一把傘、共度往後的人生。不過，現實真的會這麼美好嗎？一名網友就貼出一對情侶在2008年的「愛情傘簽名」，問：「12年了，你們還在一起嗎？」沒想到竟釣出女主角本尊，向大家報告她和男主角的後續發展。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見上面寫著「新竹聯營」，並有「阿新」、「怡君」寫下當年最流行的愛情傘簽名。原PO問：「哈囉！怡君跟阿新，12年了，你們還在一起嗎？」

正當許多網友開始猜測，認為都12年了，還在一起的可能性不大，一名女網友真的現身表示自己就是「怡君」，2008年和當時大3歲的男友「阿新」到北投一間溫泉湯屋旅行時，男友順手在牆壁上留下這愛的證明。她說：「我是本人，我們還在一起也結婚了還生了一隻小屁孩！」

文章釣出「怡君」本尊出面回應。（圖／爆廢公社臉書）

怡君對CTWANT表示，她18歲時認識老公阿新，愛情傘簽名時2人大約交往了1年，「交往差不多9年，在2016年結婚的，我們的女兒現在3歲多，已經上小班了。」她坦言2人12年前的愛情傘簽名曝光之後，老公覺得很丟臉，「那個年代很流行，都會畫一支雨傘。我覺得很想笑，怎麼會有人拍了還上傳爆廢，哈哈哈！」

怡君和阿新的愛情故事，也讓爆廢公社掀起一陣粉紅泡泡，網友紛紛表示「太猛了」、「神人快拜」、「好感人的故事」、「堅貞不渝」、「不推不行」、「真的好棒～恭喜你遇到真愛」、「這樣都能找到人，太厲害了」、「相信愛情吧各位」、「祝你們長長久久」、「厲害！一路走來始終如一」。

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(中時電子報)