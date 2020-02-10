新北燈會地面上零星用過的口罩隨風飄散，引發民眾恐慌（戴上容攝）

主辦單位對防疫工作嚴正以待，備有酒精等防疫用品。（戴上容攝）

民眾戴起口罩逛燈會。（戴上容攝）

「家金鼠喜」新北燈會上周五於三重區新北都會公園隆重登場，周末兩天吸引大批民眾到場欣賞，10日上午天氣晴朗，許多家長、小朋友戴上口罩逛公園、賞花燈，卻見地面上零星用過的口罩隨風飄散，引發民眾恐慌，家長直呼「噁心」，主辦單位回應，會加強巡邏並呼籲民眾「勿隨意丟用過的口罩」。

新型冠狀肺炎疫情擴大，全台各地民眾搶購口罩力求防疫，上週五「家金鼠喜」新北燈會盛大登場，吸引上萬人次前往參觀花燈。因應武漢肺炎，新北市長侯友宜說，「戴口罩不反對，不戴的話，我們會把安全消毒做好」，會場也設置防疫櫃台，工作人員也都戴著口罩嚴正以待。

10日上午天氣晴朗，許多戴上口罩的家長，帶著小朋友逛公園賞花燈，卻見地面上有用過的口罩隨風飄散，民眾紛紛走避，無人敢拾起，用過的口罩讓燈會成為防疫死角。

張姓家長批評，面對肺炎大家都很不安，好不容易有室外場域可以帶小朋友走跳，室外沒戴口罩沒那麼可怕，但看到會場出現「用過的口罩」亂飛，好像病菌散播，看了心很不安，萬一有小朋友撿起用過的口罩把玩，真的得病後果不堪設想，亂丟口罩真的很噁心，希望相關單位重視、改善。

主辦單位、民政局長柯慶忠回應，因為附近有美食區可能是民眾不小心留下，市府本來就很注重防疫衛生，接獲民眾反應後，立即要求廠商加強巡檢，避免會場有用過口罩飛散，也將加強廣播呼籲民眾發揮公德心，不要隨意亂丟用過的口罩。

(中時 )