因為新冠肺炎爆發導致大陸企業長期停工，這讓已連跌6個月的出廠價出現反彈，陸企出廠價在1月較去年同期成長0.1%。

新冠肺炎加劇了價格彈升的力度，消費者通貨膨脹率達到八年來的最高水平，原因是政府對行動的限制，促使人民積囤民生必需品。

大陸國家統計局週一發布的數據顯示，大陸的生產者價格指數較去年同期增長了0.1％，扭轉了12月份的0.5％跌幅。分析師將這種成長歸因於去年年底工業部門生產情況的改善，這部分得益於與美國的貿易停戰和政府的刺激措施。但是，在新冠肺炎帶來的經濟逆風的影響下，預期企業無法從中獲益。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家在周一給客戶的一份報告中表示：「儘管新冠肺炎情況不同，但我們仍認為大陸的小周期復甦將被延遲，但不致脫離軌道。」摩根士丹利估計，如果全國範圍內的工廠停工將持續到2月以後，新冠肺炎將使大陸第一季度的增長率下降2個百分點。

貨物和人員的流動也受到嚴重干擾，包括韓國現代汽車和日本任天堂在內的一些公司預計其供應鏈將出現重大中斷。這促使經濟學家大幅下調了第一季度和全年的GDP成長預期。政策消息人士告訴路透社，北京正在考慮將其2020年的增長目標削減6％左右，並準備採取財政和貨幣刺激措施來應對疫情的影響。

大陸的消費者物價指數較1月份同期成長5.4％，高於路透調查的分析師預期的4.9％的成長和12月的4.5％的成長。這也是自2011年10月以來最快的加速。

大陸國家統計局在對數據的評論中，將消費價格的上漲歸因於農曆新年假期，新冠肺炎的爆發和去年基期較低。1月份食品價格比去年同期上漲了20.6％，而豬肉價格價還漲了一倍多。

(中時電子報)