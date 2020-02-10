因新冠肺炎疫情延燒，戴口罩、勤洗手以及購買消毒防疫產品已成全民運動，而女星大S日前到日本狂掃1萬個口罩捐到武漢，經媒體報導後，未料引發部分日本網友不滿，有不少台灣網友向日籍YouTuber「Iku老師」留言問：「現在的日本人不喜歡台灣了嗎？」，對此，Iku老師也發表看法。

IKU老師在影片中表示，日本匿名網站上有許多網友批評大S買口罩的事件，由於該論壇是匿名制，因此也有不少偏激言論，Iku老師認為：「他們的意見並不代表全日本人，不是所有的日本人都這麼極端判斷」。

談到大S買口罩，IKU老師認為，大S沒有考量到日本民眾的需求，的確不應該，但IKU老師進一步提到，也有本地人和遊客狂掃口罩，讓IKU老師忍不住發問：「我覺得最大的問題是，怎麼讓他們買這麼多！？」

同時，IKU老師讚賞台灣在疫情初期就控管口罩購買數量的制度，IKU老師說：「如果日本也有控管的話，那台灣藝人或是其他大量購買的人，就不會這樣子買」，最後，IKU老師也分享網友在論壇上誇台灣政府控管口罩數量的留言。

台灣藝人買1萬片口罩導致日本網友大生氣！住台10年日本人覺得怎麼樣？Iku老師

(中時電子報)