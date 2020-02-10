「新冠肺炎NCP」疫情擴散，目前仍以症狀支持性治療為主，但增強個人抵抗力的健康食品已越來越熱門，中華大學透過物聯網技術培育出黃金蟲草，具有抗病毒、調節免疫功能、保護呼吸系統等功效，校方並送給全校教職同仁，希望透過食補提升免疫力。

中華大學指出，新冠肺炎來勢洶洶，不僅已在大陸跨省傳染，疫情也在全球持續擴散，防疫概念股股價也應聲齊揚，大多持續上漲，不過，目前仍以症狀支持性治療為主，因此，能夠增強個人抵抗力的健康食品在市場上炙手可熱。

而日前有中醫師在節目上提出「護肺攻略」，其中1項便是冬蟲夏草，中華大學過去即透過產學合作引進黃金蟲草，結合物聯網技術，在校內進行研發與種植，已委由生技公司生產製造出「黃金蟲草系列茶飲」，去年並在日內瓦國際創新發明展中獲得3項金獎。

中華大學副校長游坤明表示，此培育出來的黃金蟲草，可以得到更純化高含量的珍貴成分，其蘊含的蟲草素比野生西藏冬蟲夏草還要高出數10倍，品質相當優良。

游坤明說，近代藥理研究更顯示冬蟲夏草具有抗氧化、抗衰老、清除自由基、抗病毒、抗腫瘤、調節免疫功能、抗疲勞、耐缺氧、保護肺腎及呼吸系統等功效。

校長劉維琪近日則是為了替全校教職員提升免疫力，特別送給全校教每人1瓶「黃金蟲草子實體粉末」，希望透過食補，幫助全校教職同仁提升免疫力，對抗病毒。

(中時 )