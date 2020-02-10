新冠肺炎(NCP)疫情升溫，為降低群聚感染的機率，今年大學、國高中、國小幼稚園的開學均延後，讓許多家長為了學生的功課進度擔心不已。為不耽誤學習計畫，資策會數位教育研究所(教研所) 推出《CoreLab》線上平台、YouTube頻道《I3EDU》，免費提供國中小、高中、大專校院學生線上多元課程，學生可以透過直播共學與線上自學，解決學習空窗期，在家防疫期間，也能完整學習不打烊。

資策會教研所致力培育人才，彙整資訊與通信科技(ICT)課程，以培養數位人才核心技能為初衷，創建全國學生學習平台《CoreLab》，營造動手做的學習環境。此次為協助解決防疫期間學習問題，資策會釋出熱門課程，推出Python、Java程式設計等多元趣味的線上課程，免費提供高中以上、大專校院學生線上自學，課程優先給偏鄉及數位學習資源較不足的學校師生申請。

《CoreLab》線上平台操作簡單，進入網站申請帳號，即可點選「公開班」輕鬆學習，也可透過學校、安親班老師幫學生們提出「自開班」申請，邀請熟識同學一同線上共學，提高學習效率。

最特別的是，在《CoreLab》線上課程修習完成後，資策會教研所將提供學習過程中所有歷程報表，包含學習時數、測驗成績、實作成果與其他班級成績比較等資料，讓老師及家長們即時掌握學生學習的狀況。未來開學後，可以無縫銜接學校的教學，同時可作為學生在資訊領域的學習證明。

而近年來直播當道，資策會YouTube頻道《I3EDU》此次為因應防疫，首度改以直播方式進行，提供運算思維知識概論、動手做Unity、認識動畫原理、Scratch工作坊等一連串活潑課程，節目內容適合5年級以上小朋友學習，未來將推出更豐富的數位轉型、英文、新住民語等新知與課程，讓學習不因空間阻隔受到影響，學習不打烊。

(中時電子報)