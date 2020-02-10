過去民眾繳納路邊停車費，往往得到超商繳款或收到帳單後再自行轉帳，台北市政府去年10月推出eTag繳費服務，新北市交通局本月跟進，明日（11日）起路邊停車費可透過eTag，聯名銀行信用卡自動支付，限定5家聯名銀行，停車費會隨信用卡出帳時自動扣繳，不必擔心停車費逾期，方便又省時。

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，據遠通電收統計，eTag進軍路外停車市場，已累積近20萬會員，這次特別延伸服務範圍，車上已黏貼eTag的民眾，只要有「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」5家聯名銀行其中一家信用卡，使用手機透過ETC APP或遠通網站申辦，即可享有eTag自動扣繳新北市路邊停車費服務，停車費隨信用卡出帳，帳目清楚好管理。

新北市交通局提醒，欲申辦eTag代繳新北市路邊停車費服務民眾，若已經申辦其他金融或電信業者代繳服務，必須先取消才能申辦；此外車輛停在路邊時，開單員仍會開立紙本繳費單，系統約3天後將自動扣繳停車費，只需持信用卡帳單繳費即可，請勿再持繳費單付費，以免重複繳費。

此外新北市交通局指出，若有報帳需求，則可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至新北市交通局停車費查詢服務網列印收據，提供更方便多元的繳費管道。

(中時 )