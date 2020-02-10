高雄市長韓國瑜，近期面臨罷韓團體「WECARE」的第二階段連署已達20萬份。今天則有媒體所做民調，結果顯示，有過半民眾支持韓國瑜的罷免案，另外，也有高達54%的高雄市民不喜歡韓。許多網友直言，「韓粉看到這份民調會生氣，說是假民調」。

據《TVBS民調中心》今在臉書公布關於韓國瑜的最新民調結果，對於「是否同意罷免韓國瑜？」，「有50%高雄選民同意罷免韓國瑜，並表明會去投票」，已超遠的超過法定罷免門檻25%。

另外，該民調也針對「市長好感度方面」做調查，有「高達過半54%的高雄市民不喜歡韓國瑜，僅31%的市民喜歡韓國瑜。該民調也針對「未來執政期待信心度上」，僅35%的高雄市民對韓有信心。

對此，有網友就在該文留言「韓粉看到，應該會直接爆氣開嗆是假民調吧」、「韓國瑜真的快沒人喜歡他了」、「韓導支持度還有三成？」、「感覺韓被罵免是定局了，現在裝乖也沒用，選前不是超嗆」、「罷免酒鬼啦」。但也有一小部分網友緩頰「至少他肯補救，雖然感覺不太到」、「韓市長加油」。

(中時電子報)