國民黨黨主席候選人江啟仁和多位新北市議員至板橋慈惠宮參拜，祈求疫情早日度過。（王揚傑攝）

國民黨黨主席候選人江啟臣今（10）日下午與新北市劉美芳、林國春、林金結、陳明義等10多位議員至板橋慈惠宮向媽祖參拜，一方面祈求國內防疫成功，早日度過新冠肺炎疫情，同時也希望國民黨的改革可以成功，讓民眾看到國民黨的改變，找回民眾的支持與信心。

媒體詢問江啟臣如何看待國民黨「世代交替」問題，江啟臣說，大家不要擔心「世代」的問題，對國民黨來講，更要擔心的是國民黨「人才少子化」的問題，如果不積極培養年輕人，讓年輕人有更多機會，未來恐怕連交替的對象都沒有，所以絕不是簡單「世代交替」的問題而已，「交替」只是表面，重點在「合作」與「銜接」。

江啟臣強調，國民黨沒有「世代交替」的問題，只有「世代銜接、傳承、合作」的問題，把老、中、青、少，各代的優勢集結在一起，才能讓國民黨再次出發，得到人民的支持與認同。

媒體追問，台北市的多位議員力挺另位候選人郝龍斌，今到新北市是否有互別苗頭的意味？江啟臣笑說，每個縣市他都會去拜會，今天安排在新北市，未來還有其他縣市，大家拭目以待。

另對民進黨反對國民黨在立法院推出的新冠病毒紓困條例，江啟臣表示，希望大家理性看待，尤其在疫情當下，絕不能輕忽，近日看到觀光、餐飲等產業嚴重受影響，政府必須為他們設想，不能低估這次新冠肺炎的疫情帶來的社會衝擊及經濟影響，身為在野黨認真提案與建議，執政黨不要直接就說「不」，大家應該好好討論，協助受疫情影響的企業、公司或個人，讓人民安心。

(中時 )