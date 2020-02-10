大陸網路瘋傳一名武漢女子在陽台敲鑼呼喊影片。（微博截圖）

女子陽臺敲鑼呼救：我媽不行了（正傳媒YouTube影片，如刪除請見諒）

「沒有辦法了，大家誰能來幫我下，我實在沒辦法了，我在這裡敲鑼，想救我母親。」，近日一名大陸武漢女子，在社區大樓陽台敲鑼哭喊的求助影片，在網路瘋傳，據悉該女子母親發燒接近40度，呼吸困難，雙肺呈現白霧，卻因「核酸檢測」還沒出來，苦等不到醫院床位。

影片中的武漢女子，淒慘的哭喊聲夾雜著響亮的鑼聲，催人落淚。據大陸《財新網》報導，這名女子是家住武漢市漢陽區四新街道觀瀾社區的李麗娜。「母親快要撐不下去了，就在這關鍵的一兩天。我也有體面的工作，但是為了給母親求床位，我不要臉了，只希望母親能活命。」李麗娜對記者說。據瞭解，在影片瘋傳、經媒體披露後，李母已住進隔離酒店。

李女表示，母親獨居，1月29日出現發燒、呼吸侷促和輕微咳嗽等症狀，但沒有告訴她。2月1日，李女從視訊電話發現母親狀況不對，帶到武漢中醫院檢查，發燒接近39度，CT影像學顯示雙肺感染，有毛玻璃狀陰影，氧飽和度數值92。

根據大陸國家衛建委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，具有發燒和CT胸片顯示雙肺多發毛玻璃影這兩項臨床表現，即為疑似病例；靜息狀態下，指氧飽和度≤93%，為重症病人。

趙巧英被列入疑似患者，但一直在等待核酸檢測，2月5日再到武漢中醫院做CT複查，雙肺感染面積擴大，已呈白肺狀，終於做了核酸檢測，2月8日結果出爐，竟是「介於陰性和陽性之間」，必須重新檢測。

李麗娜說，接到這個電話，她快崩潰了，因為母親病情急劇惡化，高燒39度，氧飽和度只有70多，躺在床上大小便失禁，根本沒辦法再去做核酸檢測，悲從中來的她，從家中找出一套鑼鼓，一邊敲打一邊求助。

這段影片引發大陸網友熱議，有人認為「堅持核酸檢測確診重症病人根本就是懶政！難道肉眼看不出來病人是什麼狀況嗎？第五版治療方案都已經出來到今天了，居然還有病人家屬只能靠這種悲情手段求助，武漢相關部門究竟腦子裡進了什麼水？難道真的眼睜睜的看著這麼多難以確診的重症病人走向死亡嗎？」

「一、資源緊張，床位不夠用。二、我用最惡意的想法來推斷某些人的做法就是，不這麼幹，確診死亡人數會更多，未確診死亡就可以不計入此次疫情的死亡人數，資料好看一些。」

「都一樣。醫療資源不夠，救了他少了別人。」、「醫療資源還是緊缺中，這是肯定的。」。

(中時電子報)