吳錦鈴作品「風生水起」。（陳淑娥攝）

從事會計帳管工作吳錦鈴，因身體不適透過繪畫順利放鬆身心，5年多來開辦10餘場個展及畫會聯展，即日起至3月8日止，於葫蘆墩文化中心辦理個展，展出人像、風景、海景、親情、懷舊等系列主題作品，以奔放自由筆調舞動色彩，透過詩文介紹創作心境與意念。

吳錦鈴表示，她希望為新生代開啟未曾經歷懷舊念古視窗，「阿嬤ㄟ古早味」記憶中阿嬤劈柴放入磚灶內，隨著炊煙裊裊，張羅出一道道美味佳餚，填飽滿足家人的味蕾；紅磚窯灶以紅暗色調加上香灰，營造早期農村家庭灶腳景緻的古老氛圍及立體感。

「阿爸ㄟ腳踏車」以殘破斑駁的牆面襯托老舊腳踏車，表達永存於心、對父親濃重的思念情懷；「回家的路」用明暗對比表現滂沱雨夜中急速行駛的火車，訴說離鄉打拼的遊子們，近鄉情怯錯雜交織的忐忑心情；「晨曦之美」厚彩堆疊以暖色畫出亮點，用推暈表現山霧飄渺的夢幻之境。

描繪廣西南寧德天瀑布「風生水起」，斜筆畫出水波，推暈的倒影，畫刀形塑出漸層明暗的遠山瀑布，水勢奔騰及山陵俯伏象徵節節高升、川流不息、四方財源滙聚寶盆，是不可多得的風水寶地。

(中時 )