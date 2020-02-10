熱源居家產品廠—關中公司(8941)1月合併營收為1.6億元，近期大陸武漢肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，關中旗下安全閥業務由於生產基地位於台灣地區，且以銷售北美市場為大宗，目前整體出貨不受影響，審慎樂觀看待今年第1季業績。

由於適逢國內外新年休假期間、工作天數較少，且關中持續進行美國自有通路門市結構優化，致使關中1月合併營收為1.6億元，較去年同期減少9.61%。

近期大陸武漢肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，旗下安全閥業務由於生產基地位於台灣地區，且以銷售北美市場為大宗，目前整體出貨不受影響。

根據專業研究機構Wiseguy Reports指出，預期全球烤肉爐市場在2021年到2026年期間保持2.2%年複合成長率，並於2026年達到42.09億美元規模，關中集團持續推動自有通路Barbeques Galore門市調整，透過產品結構優化、強化行銷宣傳以期帶動單店坪效，藉由旗下戶外烤肉爐業務擁有「研發-製造─品牌─通路」的垂直整合優勢，專注提升旗下烤肉爐自有品牌「Grandhall」產品研發設計能力，推出獨創的X Infrared紅外線專利燒烤技術，以搶攻中高端市場銷售。

此外，由於自有通路Barbeques Galore門市可發揮產品採購彈性優勢，以滿足各式消費需求，加上受惠強化社區型行銷推廣策略效益顯現，雖旗下門市數量由去年同期24家減少為20家，整體策略效益挹注旗下Barbeques Galore平均單店營收金額保持11.7萬元，凸顯門市坪效提升與整體營運體質精進之成效展現。

關中指出，關中在安全閥業務憑藉研發團隊擁有核心關鍵技術專利與產品設計開發實力，與長期合作的美國瓦斯產業客戶共同投入消費性應用產品設計研發，已陸續推出瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等品項，同時公司亦積極布局利基型市場應用，成功開發高壓潛水氧氣瓶開關、工業用及醫療用高壓閥等多元應用領域，有效帶動客戶拉貨力道提升並為集團營運創造新成長動能。

展望2020年第1季，關中表示，集團近年致力建構完整從戶外到室內居家的熱源產品線、並推動實體門市與線上電商的O2O行銷整合，目前旗下環保熱源居家品牌「Lovinflame」成功於Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，而自有烤肉爐品牌「Grandhall」亦持續研發推出新品，有望隨著步入夏季燒烤旺季前，隨著年輕族群喜好於週末及節日進行野炊之需求，以期帶動戶外烤肉爐業務良好銷售表現，審慎樂觀看待第1季業績。

(時報資訊)