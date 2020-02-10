周家欣臨盆之際被小三逼宮。(圖／翻攝自youtube)

有「小林嘉欣」之稱的26歲女模周家欣，擁有亮麗外型和姣好身材，不過卻已是個單親媽媽，原來老公趁她懷孕時出軌，臨盆前更收到小三傳簡訊逼宮，讓她至今想起來，還是忍不住崩潰淚崩。

周家欣在《媽媽好神》透露，和大12歲前夫交往快5年，因為對方時常表現出愛小孩的樣子，還跟她說「寶貝，我好想要有小孩」，讓她產生快被定下來的感覺，所以也開始計畫懷孕，後來真的成功了，前夫讓她回台中婆家待產，並請公婆幫忙照顧她，讓她還覺得前夫超貼心。

想不到這只是對方的陰謀，因為一個在台北，一個在台中，所以產檢時前夫都沒出現過，但當時周家欣還替他著想，想說他賺錢養家很辛苦，想不到在臨盆前5天，竟收到陌生女子打電話嗆聲，「我是XXX的女朋友，妳是不是該離開了」，當時她第一個念頭還是選擇相信，沒想到對方就把兩人親密對話記錄傳給她。

這時她才相信是真的，頓時心碎了，「我渴望的愛情，一瞬間掉到谷底」，雖然習俗坐月子哭不好，但她還是忍不住以淚洗面，後來前夫又跪又求，希望她原諒，她為了小孩選擇繼續維持家庭，沒想到小三又傳一個音檔給她，內容是前夫說小三才是最愛，會求饒只是要騙她回去顧小孩，這讓她心死決定離婚。而現在周家欣也慢慢釋懷，不過回想起過往，還是忍不住崩潰淚崩。

(中時電子報)