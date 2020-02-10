《國際社會》又一位將出院！南韓第11例新冠肺炎確診患者完全康復 15:232020/02/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周一宣布，又有一位新型冠狀病毒肺炎患者完全康復，可能很快就能出院，成為該國第4個復原出院的病例。 韓國疾管本部表示，該國第11例新冠肺炎確診患者正在進行出院評估。該病患可望成為南韓第4位完全康復及出院的新型冠狀病毒感染患者。 截至周一上午，南韓已對2,776人進行新型冠狀病毒檢測，其中1,940人檢測結果為陰性，目前仍有809人遭到隔離，而總確診數維持不變，仍為27例。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #康復 #出院 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》廣穎去年11~12月每股賺0.21元 10:512020/02/06 財經 世衛疫情報告仍不當稱呼台灣 資訊更新慢 08:372020/02/07 國際 《半導體》耳溫槍爆急單，盛群多頭火力全開 11:082020/02/07 財經 11檔高券資比股 掀軋空行情 04:092020/02/08 證券．權證 11檔法人敲 打敗大盤 04:092020/02/08 證券．權證 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 17:042020/02/09 軍事 聽信「生吞蛇膽」治百病 寄生蟲啃腦袋2年…爆長11公分 23:492020/02/09 兩岸 共軍繞台警告！陸媒：不滿賴清德訪美 倚美抗陸 22:312020/02/09 兩岸 元大投信 11度獲AAM最佳ETF管理獎 04:102020/02/10 產業特刊 武漢火神山醫院重症醫學科 開始接收新冠肺炎確診患者 11:592020/02/10 兩岸 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。