韓國疾病管理本部周一宣布，又有一位新型冠狀病毒肺炎患者完全康復，可能很快就能出院，成為該國第4個復原出院的病例。

韓國疾管本部表示，該國第11例新冠肺炎確診患者正在進行出院評估。該病患可望成為南韓第4位完全康復及出院的新型冠狀病毒感染患者。

截至周一上午，南韓已對2,776人進行新型冠狀病毒檢測，其中1,940人檢測結果為陰性，目前仍有809人遭到隔離，而總確診數維持不變，仍為27例。

(時報資訊)