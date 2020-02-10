記憶體產業本季淡季不淡，模組廠廣穎電通(4973)1月營收登上14個月高點，達3.99億元，年增27.6%。公司去年營運明顯回升，今年將持續「市場調整」與「產品結構多元化」的策略，迎接產業復甦的一年。

廣穎電通於去年12月營收創2019年單月高點後，2020年1月營收續創佳績，無懼疫情與農曆年工作天數減少因素干擾，1月營收近4億元，改寫近14個月營收新高，較去年大幅同期成長逾27%，相較前一個月也有6.4%的增長。

自去年底以來，記憶體市場需求逐步增溫，廣穎經過近兩年的市場調整，專注經營歐美日市場，以及積極拓展工控、B2B通路及電子商務平台三大領域，調整體質成效逐步顯現，自去年第三季起營收增溫，獲利表現更佳，去年前三季有獲利倍增的好成績。2019年前三季每股賺1.31元，明顯優於前年同期的0.32元。

展望2020年，廣穎電通將延續2019年以來所致力的「市場調整」與「產品結構多元化」策略。此外，廣穎自成立以來堅持「自有品牌」之外，持續「深化及拓產產品線」也是重要經營策略之一。

近來，SP廣穎所推出的新品即廣佈多條產品線。包括：搭載UHS-II U3 Class 10速度規格，符合V90最高錄影速度等級，能連續拍攝最高畫質的8K Ultra HD影片SD與microSD記憶卡；擁USB 3.2 Gen 1 超高速傳輸介面的隨身碟；適合升級達人的PCIe Gen3x4高速介面M.2 2280固態硬碟-P34A60；設計理念源自日本縮微式園林枯山水意象，擁8TB的超大容量，可支援電視錄影的3.5吋外接式硬碟。

(時報資訊)