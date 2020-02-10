針對伺服器產業受新型冠狀病毒疫情影響，TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)觀察到，中國伺服器廠商除直接人員預定在今天陸續復工外，其餘間接人員皆於2月3日開始恢復上班，而部份廠商因取得政府許可於2月3日即復工，恢復狀況優於預期。以往春節期間，廠商均會提前一個月增加產量並備妥物料，以利年節後順利出貨，故儘管復工向後遞延，各大ODM廠均認為短期影響甚微；倘若2月10日復工狀況欠佳，後續會進行增產。

TrendForce分析師劉家豪表示，以出貨訂單的規劃來看，因代工廠產線部分已轉移至台灣等第三地生產，對於美系資料中心業者的影響甚微，而中國業者(浪潮、華為等)的訂單則視疫情的控制狀況而定，短期內衝擊有限。

整體而言，目前評估伺服器整機的全年出貨不會有太大波動。最大的隱憂是上游的板材原料(PCB)，因勞力密集度較高，返工狀況對產能的影響仍須觀察。然而伺服器業者均有先備庫存，短期不至於面臨斷料。

以中國的伺服器需求來看，今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中，電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況，僅部分向後遞延。今年中國5G相關伺服器的主要供應商為華為與中興，兩者均已提前申請復工，中國電信商今年的需求均可如期落實；同時，預估需求規模將較去年成長120%，達到30萬台。

而中國資料中心方面，部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中，騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公，今年伺服器訂單較去年成長兩成，來到33萬台左右；字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利，今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度，達到25萬台左右。

綜上所述，TrendForce認為截至目前新型冠狀病毒對於伺服器供應影響有限，惟需注意上游PCB供應若遞延，可能對伺服器業者未來數月的生產排程造成影響。需求端除電信業者訂單成長，遠距教學、上網流量大增亦推升資料中心需求。

(時報資訊)