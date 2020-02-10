新冠肺炎疫情延燒，連大小三通都暫停之際，卻有中共軍機繞台，前國民黨副主席郝龍斌對此表示，全世界都在為防疫作戰，大陸軍方也應該要全力投入他們的防疫工作，在這個時候還做這種挑釁，不但沒有意義的，也是相當不智的一種作為！善意才是交流合作的基礎！

對於參選國民黨主席，郝龍斌也說，國民黨年輕化不應只是口號，而是要有具體作為，實踐由他開始，讓黨內年輕人真正擁有出頭的機會。

他說，國民黨長期以來的問題，就是年輕人沒有舞台讓他們有機會發光發熱。除了一直說要培養接班團隊之外，但問題是要怎麼才能接班？就是要有適當的歷練機會。

所以他提出三點：

1、保證未來青壯世代具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹。

2、未來黨的副主席一定有年輕世代的人；負責青年工作的黨副秘書長也會由年輕人擔任；黨部一級主管一定會有青壯世代參與，比例不會有上限。

3、黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。從政新血生生不息。

(中時 )