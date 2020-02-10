虎尾科技大學針對港澳生檢疫設備完善，還發給每人防疫包及生活包，內有口罩、酒精等必需品。（許素惠攝）

虎尾科技大學針對港澳生檢疫設備完善，不但是單人套房 ，連洗衣及烘乾機都有。（許素惠攝）

雲林虎尾科技大學採最高規格防疫，針對港澳生回校後檢疫，每人備配單人套房，內部設備完善，不但有洗衣機、無限網路 ，甚至還有啞鈴、踩踏機等健身器材，還發給一「防疫包」，內含口罩、體溫計、酒精等防疫用品，以及「生活包」內有洗髮精、漂白水等，從機場接機到安置檢疫，全部免費。

洗衣、烘乾、健身器材、個人衛浴…這些是虎科大專為陸港堪澳等學生準備的檢疫隔離設施，堪稱五星級的，嬰把防疫做到滴水不漏。

學務長鄭仁杰指出，防疫和生活包上有QRcode，有任何問題，只要手機一掃就能連線到該校生活輔導組，而每天的體溫量測得以視訊向生輔組回報。

鄭仁杰表示，該校陸港澳學生準備了完善的防疫檢疫房，逐一連繫學生，不少陸生表明希望早點來到台灣，不料，因為大陸疫情升溫，我國政府宣布暫時禁止陸生來台，但港澳生仍可來台，只是要有14天檢疫期。

校長覺文郁說，有的學校實施檢疫需收食宿等相關費用，該校做法周到，從接機到安置，以及檢疫期間的食宿等所有全部免費，且兼顧學生身心，除了溫飽，也有休閒健身器材讓學生消遣時間。

(中時 )