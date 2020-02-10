交通部民航局今天下午表示，兩岸及港澳航線受新型肺炎影響，兩岸航線10日應飛148架次，取消103架次，取消率70％。最近一周（2月3至9日）應飛1204架次，取消602架次，取消率50％。最近一周載客51,009人次，較去年12月平均值（153,372人次）減少67％。

港澳航線10日應飛150架次，取消79架次，取消率53％。最近一周應飛1,127架次，取消419架次，取消率37％。最近一周載客80,360人次，較去年12月平均值（183,030人次）減少56％。

(旺報 )

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