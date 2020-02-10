疫情擴大 兩岸航線近一周取消五成架次 15:592020/02/10 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為桃園機場飛往兩岸的航班大幅縮減，旅客不多。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部民航局今天下午表示，兩岸及港澳航線受新型肺炎影響，兩岸航線10日應飛148架次，取消103架次，取消率70％。最近一周（2月3至9日）應飛1204架次，取消602架次，取消率50％。最近一周載客51,009人次，較去年12月平均值（153,372人次）減少67％。 港澳航線10日應飛150架次，取消79架次，取消率53％。最近一周應飛1,127架次，取消419架次，取消率37％。最近一周載客80,360人次，較去年12月平均值（183,030人次）減少56％。 (旺報 ) #取消 #架次 #一周 #航線 #兩岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情蔓延 全日空再停飛7條陸航線 14:172020/02/06 國際 陳時中：日產千萬片口罩難度高 實名制周周檢討 14:022020/02/06 政治 台灣虎航宣布 擴大取消3月底前所有澳門航班 15:482020/02/06 生活 《興櫃股》虎航宣布2月27日起至3月31日飛往澳門班機全數取消 16:142020/02/06 財經 疫情干擾 長榮航延後開米蘭、普吉島航線 17:322020/02/06 旅遊 周厚安吃不停 周華健笑虧：「你是焚化爐嗎？」 17:522020/02/06 娛樂 人道先於政治 兩岸歷史機遇 04:102020/02/07 時論廣場 美股漲多拉回 那斯達克周線勁升4％ 22:352020/02/08 財經 疫情延燒！兩岸航線擴大禁飛 七成航班遭取消 14:302020/02/10 兩岸 疫情衝擊！兩岸航線上周取消率50％ 今運能僅剩30％ 15:372020/02/10 生活 兩岸熱門新聞 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 2020武漢》重慶宣布「封城」！四大措施防疫 - 兩岸 鍾南山：新冠肺炎不排除「超級傳播者」 潛伏期達24天 - 兩岸 上海封城 網說個笑話：WHO稱陸穩定疫情4天 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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