新型冠狀病毒肺炎確診案例攀高，引發全球恐慌，全球人壽建議，可趁尚未開學前，替孩子檢視醫療險保障是否充足，先從實支實付型醫療險開始規劃，再視經濟能力逐步添加各式醫療保障。

全球人壽分析，陪伴小朋友成長最重要的三種保單，一是醫療險，二是失能扶助險，第三才是利用時間、複利效果累積教育基金的利變型壽險。

由於少子化，據內政部統計，2019年新生兒人數17.7萬名，比前一年少近四千人，不像早年一家都有2~3個以上小孩，現在的小朋友個個都是爸媽的心肝寶貝，隨著就學、群聚活動，小朋友生病的機率增加，而這波新冠肺炎肆虐，更讓不少父母擔心開學後，小朋友傳染機率升高。

全球人壽建議父母可先檢視小朋友的醫療險保障範圍，先從實支實付醫療險著手規劃，即實際醫療費用多少、就理賠多少的保單，不論是因為意外或疾病接受治療，每日病房費、住院醫療費用、手術費用都在保單保障範圍，同時因為醫療進步，許多新式醫療費用較昂貴，健保不給付的自費醫療項目，可透過實支實付保單在限額內提供保障。

實支實付多有理賠限額或保障仍不充足的部分，父母可依經濟能力再逐步增加日額、重大疾病、手術等各式保障，因為小朋友年紀較小，保費會相對便宜，也能及早獲得保障，以免日後若發現罹患特殊疾病，要再投保醫療險的難度就會提高。

其次是可規劃失能扶助險，這種保單主要是保障因意外或疾病造成的失能，可能需要長期照護的風險，這種風險未必只發生在大人、長者，亦可能是小朋友或在學期間，父母若及早替小朋友規劃失能扶助險，保費會比較便宜，早期就規劃此保障，避免意外或疾病失能時，每月5~6萬元的醫療或照護費用拖垮家庭。

第三即是替小朋友規劃留學或創業基金，越早投保利變壽險，利用時間及複利效果，早期就替孩子存下人生第一桶金。

(工商 )