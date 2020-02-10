陸寶鋼3月份全面開平盤 中鋼：顯示不看淡後市 15:312020/02/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼10日復工營運，順利開出3月份內銷盤價，包括厚板、熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱鍍鋅、電工鋼等產品，全面維持平盤。對此，中鋼表示，大陸面臨嚴峻疫情的考驗下，寶鋼能在復工首日就開出平盤，也是合情、合理，雖然在物流通路上可能還有一些不順暢，但顯示寶鋼並不看淡後市行情，撐盤意味頗濃，以穩住市場信心，期待疫情儘快結束後，預期第二季起市場能夠好轉。 對於寶鋼如期開盤，中鋼是否如期於2月21日開出第二季內銷盤價，中鋼則表示，目前第二季廠盤會議仍按照原計畫進行，並沒有改變日期。 (工商 ) #中鋼 #寶鋼 #第二季 #大陸寶鋼 #復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 浙復工新規 專家籲台企靈活應對 04:092020/02/09 焦點新聞 陸10日全面復工難 多城祭勸返令 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 國巨樂 蘇州、東莞廠今復工 04:102020/02/10 財經要聞 10日復工難達陣 多市祭勸返令 04:102020/02/10 生活新聞 《熱門族群》國巨及華新科復工，調度大陸外廠區拉升產能 09:092020/02/10 財經 《電子零件》健鼎無錫廠今開工，復工率可望達50％ 09:092020/02/10 財經 復工進度不一 興勤、金山電再延後 10:212020/02/10 財經 程泰及協易機械等工具機 大陸廠今無法復工 11:052020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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