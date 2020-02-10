大陸寶鋼10日復工營運，順利開出3月份內銷盤價，包括厚板、熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱鍍鋅、電工鋼等產品，全面維持平盤。對此，中鋼表示，大陸面臨嚴峻疫情的考驗下，寶鋼能在復工首日就開出平盤，也是合情、合理，雖然在物流通路上可能還有一些不順暢，但顯示寶鋼並不看淡後市行情，撐盤意味頗濃，以穩住市場信心，期待疫情儘快結束後，預期第二季起市場能夠好轉。

對於寶鋼如期開盤，中鋼是否如期於2月21日開出第二季內銷盤價，中鋼則表示，目前第二季廠盤會議仍按照原計畫進行，並沒有改變日期。

(工商 )