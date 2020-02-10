李懿日前在《請問你是哪裡人》節目上，分享在自己曾發生過的超糗事蹟。她自招有次跟妹妹去台南玩，排便順暢的妹妹量大到塞住民宿馬桶，自稱水電工的李懿沒有修好馬桶，反而造成漂浮物外流到整間廁所，最後只能徒手撿起大便丟回馬桶，再跟民宿老闆求救。

李懿糗事不只這樁，她有次回中壢老家騎著機車帶兩隻愛犬到公園散步，沒想到一到公園機車還沒停妥，其中一隻臘腸狗就暴衝、另一隻博美則是緊張抓著她的短褲想往上爬，兩犬合力把李懿的褲子當場扯了下來，李懿只好趕緊放下兩隻狗，迅速重穿短褲，沒想到一回頭就看到一群正準備接小孩從安親班離開的爸媽，讓她糗到不行。

同場的李明川則說，自己平日謹記活動場上不能喊錯品牌名稱的原則，卻因某年接下了50幾場周年慶活動，做到有點昏頭，當時在台南的一場活動上，喊錯品牌名稱，本以為沒人發現，結果到了休息室卻看到客戶拿著提神飲料要給他喝，而李明川之後再也沒接過這家的活動了，真的很糗。

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(中時電子報)