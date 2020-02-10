新冠肺炎疫情不斷攀升，中央流行疫情指揮中心陸續禁止兩岸、港澳航班往來，重創兩岸航線。根據交通部民航局統計，自2月3日至2月9日，兩岸航線應飛1204架次，取消602架次，取消率高達50％，而今天運能只剩30％。

中央流行疫情指揮中心7日宣布，自10日起兩岸航線，除北京、上海浦東及虹橋、廈門高崎、成都雙流等4城市、共5座機場外，其餘航點全暫停。

根據民航局統計，兩岸航線最近一周（2月3日至9日）應飛1204架次，取消602架次，取消率50％；最近一周載客5萬1009人次，較去年12月平均值（15萬3372人次）減少67％。另外，2月10日應飛148架次，取消103架次，取消率70％，等於運能只剩30％。

至於港澳航線，最近一周應飛1127架次，取消419架次，取消率37％；最近一周載客8萬360人次，較去年12月平均值（18萬3030人次）減少56％；2月10日港澳應飛150架次，取消79架次，取消率53％。

另外，交通部統計，2月份兩岸有50個航點（不含港澳）、每月1345個航班，縮減成5個航點後，每月剩下583個航班，旅客退票免收手續費；至於香港和澳門，2月份合計有712航班。

(中時 )