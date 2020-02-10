「全皮下心臟植入式去顫器（S-ICD）」的外觀。（大里仁愛醫院提供／陳淑芬台中傳真）

有心律不整病史的50歲外商公司主管陳男，日前突然心跳過快，緊急送急診室，經大里仁愛醫院醫師研判為「心室心搏過速」，注射治療藥物才化解猝死危機。陳男為防再度重演猝死風險，接受新式「全皮下心臟植入式去顫器手術」，植入手術簡單且侵入性低，他再度全球跑透透，全力衝刺事業。

大里仁愛醫院心臟血管中心心臟內科主治醫師李明峯表示，陳男是外商公司主管，頻繁往返世界各國拚事業，他在3年前曾發生心肌梗塞，接受心導管手術後，服藥追蹤治療，日前突然心跳很快不適，緊急送到急診室，經心電圖檢查後發現是嚴重心律不整，研判為「心室心搏過速」，情況危險。

李明峯說，心律不整症狀常發生在心肌梗塞或心臟衰竭患者，造成昏倒、猝死，若不及時接受藥物或電擊等處置，恐會猝死，預防方法就是在心臟內植入去顫器，目前新式「全皮下心臟植入式去顫器」手術（S-ICD，Subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator），將去顫器放入胸壁的皮膚下，感染及併發症機率極低。

李明峯指出，手術採全身麻醉或局部麻醉方式，在胸部皮膚下開約2、3個傷口，其中1個較大傷口開在左胸外側用來放電池，而放電線的傷口很小，大概只有2至3公分，手術只需1至2個小時就可完成，去顫器偵測到嚴重心律不整，立刻啟動電擊讓心跳恢復正常。

(中時 )