近日中國大陸新冠肺炎(NCP)疫情持續延燒，不論是通勤族或是服務業，每天皆需要使用口罩，因為口罩實名購買制度，以及當前持續不退的口罩搶買潮，醫療性口罩可說是一罩難求。對此，《露天拍賣》發現近兩週與疫情相關的相關關鍵字，不織布、紗布、縫紉機、棉布等，搜尋量成長2.7倍；露天觀察已有不少民眾開始自行DIY布口罩，且超低成本僅需$25，透過自製口罩因應口罩難買、不夠用的情況！

如果你也有意嘗試自行製作布口罩，所需要準備的東西也相當簡單，材料包含棉布、不織布、縫紉機等，皆是容易取得的物品，其中要當做布口罩濾材的不織布也有許多種類的選擇，像是紗布、濕紙巾、抹布都屬於不織布，將曬乾的濕紙巾當作濾材更是最簡單不過。

*口罩 DIY 三大步驟

第一步：找尋一塊自己喜歡的棉布

第二步：用一般紙口罩當作尺寸樣本，並依照該尺寸裁縫

第三步：將不織布當作濾材，定期更換即可

因應疫情延燒，露天拍賣發現不織布商品出現一周銷售超過400件的成績；而縫紉機因為並非家家戶戶都有的物品，小型的手持電動縫紉機近兩周也銷售超過50台，可見DIY口罩的熱門程度！如果手上無縫紉機且對於裁縫較不在行的消費者也不必擔心，露天站上更有販售賣家手工製成的布口罩，超低價格不到一百元，上架短短1天就賣出超過100件，天冷不用出門排口罩，自己的健康自己守護！

(中時電子報)