台北市內湖區成功路、星雲街口過去5年已有80件車禍、81人受傷，市議員李明賢今舉辦會勘。（譚宇哲攝）

台北市內湖區成功路、星雲街口車流量大，星雲街左轉成功路車輛經常不慎撞上對向人車，過去5年已有80件車禍、81人受傷，更有人遭撞癱終身臥床，宛如「死亡行穿線」，市議員李明賢今舉辦會勘，市府允諾，會延長星雲街左轉成功路的行穿線秒數，讓行人先行，另縮減行穿線、減少視線死角。

李明賢指出，內湖成功路、星雲路口近年來多次名列前十大易肇事路口，2015年至2019年已發生80件車禍，造成81人受傷，本月2日，同樣路口又發生貨車輾傷7旬老翁事故，導致老翁命危送醫，雖幸運救治，但高事故率已讓當地人心惶惶，因此要求交通局、交工處 台北市交通大隊、市警局共同研議解決方法。

紫陽里長謝源德表示，車禍肇因多數為星雲街左轉成功路的車輛未注意到行穿線行人，2年前就有一位里民被車輛撞癱，至今仍躺在療養院中，建議廢掉該行穿線。

紫星里長謝佳惠說，里民過馬路搭公車仍仰賴該行穿線，建議將行穿線秒數號誌獨立，讓行人走起來更安全。

交通管制工程處表示，由於該路口已於尖峰時段採用人車分流號誌，考量路口車流量大，若在全時段皆採號誌分流，恐造成回堵，因此會先延長星雲街左轉成功路的行穿線秒數，讓行人先行，車道號誌再開，預計本周五前改善。

此外，為讓用路人提前發現行人，將施工縮減既有行穿線50公分，減少視線死角，未來也會評估是否在尖峰時段增派義交，盼降低事故量。

(中時 )