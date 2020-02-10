新冠肺炎的疫情導致口罩荒，但胸腔內科名醫周百謙表示，口罩只是初步防護，密閉空間別打開嘴巴和室內環境的維護，才是常被忽略的關鍵點，做錯恐讓戴口罩的效果打折扣。

周百謙在節目《年代向錢看》中提到新冠肺炎（NCP）的防疫措施，主持人陳凝觀詢問，戴口罩防疫到底能否起作用？對此，周百謙表示，戴口罩僅是初步防護，在密閉空間中應盡量用鼻子呼吸，別打開嘴巴，因為鼻子和嘴巴的流量不同，口罩的保護效果有限。

周百謙指出，許多人也常忽略「室內環境因素」，最近台灣的溫度偏低，因此許多人在睡覺時會打呼、鼻塞和張嘴呼吸，而整晚都在13到17度的狀況下張嘴呼吸，呼吸道的溫度很難維持在37度，而在乾冷的條件下，恐讓病毒大量繁殖。因此建議民眾能開暖氣，讓室內外的溫度差約5度左右。

至於許多人關心是否要多吃保健食品來增強抵抗力，周百謙說，可以適量補充益生菌，但建議最好還是先與醫生討論過再吃，不盲目跟風，才是保護自己最好的辦法。

(中時電子報)