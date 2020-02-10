新冠肺炎疫情延燒，口罩要怎麼戴也成了全民議題！專家學者提醒，醫護人員和一般民眾對口罩的需求很不一樣，所以民眾不要跟醫護人員搶口罩；但現在醫護人員的呼吸防護意識還不夠好，應該更重視戴口罩時的密合度，另外醫師看病也應該少讓民眾深呼吸，因為深呼吸也會產生飛沫。

台大公共衛生學院10日召開「抗2019-nCoV疫情說明會」，台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所教授、口罩研究權威陳志傑表示，此次新冠肺炎防疫台灣雖然做得不錯，不過對於飛沫傳播的理解也就是「氣膠技術學」，觀念還停留在2003年SARS的階段。

陳志傑表示，人體只要說話、咳嗽、打噴嚏甚至深呼吸都會產生微粒，也就是只要坐著就會產生微粒，其中深呼吸噴出微粒是0.3微米。微粒愈小就可以停留在空氣中愈久，例如0.1微米微粒會飄浮在空氣中20天。現在建議人際交流距離在2公尺之內，但是如果打噴嚏時有人從旁邊快速走過，這個飛沫甚至可以帶到8公尺之遠，所以2公尺不是絕對。

他表示，醫護人員是台灣防疫機制的重中之重，醫護倒台灣也會跟著倒，但他觀察很多醫護人員戴口罩密合度都不夠好；此外雖然深呼吸產生的微粒很少，但對第一線醫師來說很重要，因為他們親密接觸病患。

陳志傑建議，主管機關也就是疫情指揮中心要納入氣膠技術與職業衛生專業，除了研發疫苗，也應該納入研發呼吸防護具；至於醫護人員應該盡量避免讓病患做深呼吸的動作，各醫療院所應該盡速完善呼吸防護計畫；至於一般民眾若沒有出入高風險區域，可以重複使用口罩，現在最該做的反而是郊外野餐、曬太陽、享受人生。

(旺報 )